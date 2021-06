Des trails nocturnes et des balades à vélo pour se réapproprier Caen autrement

Caen ça bouge, le festival des mobilités durables propose les 9 et 10 octobre prochain la redécouverte de Caen via des lieux insolites à pied ou à vélo. L'événement se veut aussi le moyen de promouvoir les déplacements en ville sans moteur.

L'agence Ex-Aequo communication propose les 9 et 10 octobre prochain un Festival des mobilités durables intitulé "Caen ça Bouge."

L'objectif est à la fois d'inciter à la mobilité durable, de faire du sport et de redécouvrir la ville de Caen à travers des lieux originaux et de façon festive.

"On propose aux personnes de venir à Caen pour déambuler et redécouvrir des lieux qu'ils ne connaissent pas ou ne connaissent plus, explique Vincent Eudier, organisateur de Caen ça Bouge. On organise pour cela un trail nocturne et des balades à vélo familiales.

Le tout sera bien évidemment animé pour inciter le plus de personne à venir participer."

Trail Urbain

Il se déroulera le samedi 09 octobre à partir de 20h à la tombée de la nuit sur deux distances : 8km et 19km. Le tarif d'inscription est compris entre 10 et 22 euros suivant la distance et le moment où vous vous inscrivez.

Le passage en centre ville prévoit des animations lumineuses et musicales et de courir dans des bâtiments et dans le quartier historique.

Les balades à vélo prévoient deux parcours pour s'adapter aux familles - Ex aequo communication

Balades à Vélo

Elles sont programmées le dimanche 10 octobre de 09h à 14h et sur deux distances (10 et 18km). Les inscriptions varient de 8 à 18 euros. Elles sont gratuites pour les moins de douze ans.

Les parcours passeront dans des sites insolites (Mairie, Palais des Sports...) avec concerts, spectacles et chasse au trésor dématérialisée.

Les inscriptions sont ouvertes depuis le jeudi 17 juin et le tarif est dégressif. Plus tôt vous vous inscrirez, moins vous devrez débourser de droits d'inscriptions.