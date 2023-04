Des trains à batteries bientôt expérimentés entre Avignon et Carpentras

La ligne ferroviaire entre Avignon et Carpentras sera bientôt l'objet d'une expérience de la part de la SNCF pour la décarboner. L'entreprise évoque 2025 pour une première circulation des trains à batteries entre les deux communes. "C'est une ligne qui présente un relief favorable puisqu'on est plutôt sur une ligne qui est plate, sans dénivelés excessifs. Ensuite, c'est une ligne qui a une distance raisonnable qui devrait permettre à des trains à batteries de rouler", explique Karim Touati, directeur territorial SNCF réseau.

Actuellement, ces trains à batteries n'existent pas encore, ils sont en cours de développement. "On prend le temps dans ce type de projet de faire toutes les études et tous les essais possibles pour s'assurer que soit dans des conditions maximales de fiabilité, quand on va exploiter ce type de trains", ajoute Karim Touati.