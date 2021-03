Des trains carburant au colza sur la ligne Paris-Granville

C'est au moins une première en France, si ce n'est plus. À partir du 6 avril, quinze trains quotidiens entre Paris et Granville, des Regiolis, vont carburer non pas au pétrole, mais au colza. Des tests qui doivent durer trois mois selon nos confères de La Tribune. Sur son site internet, la SNCF indique que cette expérimentation s'inscrit dans son plan pour la transition énergétique et la sortie du diesel ferroviaire d'ici 2035. Des tests menés en collaboration avec la région Normandie, propriétaire des rames.

Des trains plus verts

Plusieurs chantiers sont expérimentés pour le train de demain : TER à batteries, hybride, à l'hydrogène, et donc au biocarburant également. Car le diesel, c'est 25% de l'énergie consommée et 75% des émissions de dioxyde de carbone par TER.

Ces derniers mois, des tests ont été réalisés sur banc d'essai. Le passage au colza aurait l'avantage de ne pas changer la motorisation des rames actuelles. Ce carburant 100% végétal, le B100, permettrait une réduction des émissions de polluants, et de baisser de 60% les émissions de gaz à effet de serre, de la production du colza jusqu'à son utilisation par le train. Outre la ligne Paris-Granville, des trains au colza doivent aussi être testés sur la ligne Paris-Laon.