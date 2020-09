A l'occasion du comité de ligne TER Nord Limousin, la région Nouvelle-Aquitaine a annoncé le lancement de nouveaux horaires pour les lignes Guéret-Bordeaux et Bordeaux-Montluçon.

Des trains en plus entre Guéret et Bordeaux à partir de décembre prochain

Ce lundi se tenait le comité de ligne TER Nord Limousin, un moment de concertation entre les usagers, la région Nouvelle-Aquitaine et la SNCF. Pour cause de pandémie, les échanges ont eu lieu sur internet, via le site jeparticipe-trains.fr.

A cette occasion, le vice-président de région en charge des transports, Renaud Lagrave a annoncé plusieurs trains supplémentaires en Creuse à partir du 13 décembre prochain :

Augmentation de l’offre Guéret – Bordeaux : 3 allers/4 retours en semaine contre 1 aller/retour actuellement avec la possibilité d’un aller/retour dans la journée

Augmentation de l’offre Bordeaux – Montluçon : 2 allers/retours en semaine contre 1 aller/retour actuellement

La région Nouvelle-Aquitaine a également communiqué à cette occasion ses chiffres de ponctualité et de fréquentation :

> Limoges – Châteauroux :

92.8% de trains à l’heure en 2019, 93.5% de trains à l’heure au premier semestre 2020

0.9% de trains supprimés en 2019, 1.1% au premier semestre 2020

423 voyageurs/jour en moyenne, en semaine

> Limoges – Guéret-Felletin/Montluçon :

92.5%de trains à l’heure en 2019, 94% de trains à l’heure au premier semestre 2020

1.2% de trains supprimés en 2019, 1.9% au premier semestre 2020

335 voyageurs/jour en moyenne, en semaine

Par ailleurs, la région précise que "les études concernant l’accessibilité des quais en gare de La Souterraine se poursuivent. Les travaux devraient commencer en 2022. Ils consisteront entre autre à rehausser les quais, mettre en place des ascenseurs au droit du souterrain permettant de traverser les voies et de reprendre l’éclairage et la signalétique".