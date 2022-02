Des trains hybrides dès 2023 en Grand-Est

Il circulera d'ici fin 2023 dans le Grand Est : le tout nouveau TER hybride d'Alstom était présenté ce mercredi 16 février. Il s'agit d'un train Régiolis transformé : la moitié des moteurs diesel ont été enlevés pour installer des batteries au lithium. Une hybridation qui a eu lieu dans l'usine Alstom de Reichshoffen en Alsace.

"Ces batteries permettent de récupérer l'énergie du freinage, de la stocker et de la réutiliser plutôt que de la perdre en chaleur", expliqueFrançois Dégardin, chef de projet TER Hybride à la direction technologie, innovation, projet du groupe SNCF. "Quand le train circule sur voie non électrifiée, l'énergie vient à la fois des moteurs thermiques et des batteries, donc on consomme moins de diesel. En gare, les moteurs thermiques se coupent et les batteries alimentent seules le train, ce qui limite aussi les nuisances sonores".

Plus de 90% d'énergie de freinage récupérée par ces batteries, soit 20% d'économie sur la consommation du train

L'objectif de la SNCF est d'atteindre zéro émission net de gaz à effet de serre en 2050, or cette technique d'hybridation est plus rapide et moins chère que d'électrifier des lignes. "Moins de diesel c'est aussi moins de panne, moins de maintenance, moins d'entretien, donc moins de coûts", souligne Jean-Baptiste Eyméoud, le Président d'Alstom France, "Et tout ça avec les mêmes performances puisque le train ira à la même vitesse et aura une autonomie de 1 000 km".

L'expérience a pour l'instant coûté 16,8 millions d'euros, partagés entre les six partenaires : Alstom, la SNCF et quatre régions (Grand-Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Centre Val-de-Loire). Des trains hybrides circuleront donc dans ces quatre régions dès le deuxième trimestre 2023. En Grand-Est, une centaine d'engins pourraient ainsi être hybridés.