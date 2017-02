Des trains neufs entre Paris et Montluçon et pour la ligne du Cévenol

C'est confirmé depuis ce lundi soir et la signature de la convention sur les Trains d'Equilibre du Territoire. L'Etat va acheter des rames neuves pour remplacer les vieux trains sur sept lignes, dont deux lignes auvergnates, Montluçon - Paris et Clermont - Nîmes (le Cévenol).

L'achat de trois rames Coradia Liner avait déjà été annoncé pour le Cévenol lorsque la reprise de la ligne par la région Occitanie avait été conclue avec l'Etat. Elle feront donc partie des 30 rames achetées à Alstom. Trois autres rames seront nécessaires pour la desserte de Paris - Montluçon via Bourges.

Des rames neuves qui doivent permettre d'assurer un service de meilleure qualité. D'abord une meilleure fiabilité. Il faut dire que les locomotives des Paris - Montluçon et du Cévenol (séries des BB 67300 et BB 67400 pour les spécialistes) vont fêter leurs 50 ans et qu'elles multiplient les pannes. Elles ne sont plus très vives non plus. Les rames Coradia que l'Etat va acheter à Alstom sont plus nerveuses et devraient permettre de gagner du temps sur les 3 heures 45 nécessaires en moyenne entre Montluçon et Paris.

Sur les rails d'ici deux ans

Les rames neuves permettront d'assurer les deux allers-retours par jour entre l'Allier et la capitale et l'aller-retour quotidien entre Clermont et Nîmes, avec dans les deux cas une rame en réserve. Des rames qui devraient être à priori un peu plus longues pour la ligne Montluçon - Paris où les voyageurs sont plus nombreux avec les dessertes des villes de Bourges et Vierzon. Leur livraison est annoncée entre novembre 2018 et septembre 2019.

Quant à la ligne Clermont - Paris, les trains seront eux aussi remplacés mais un peu plus tard. Il faudra passer par un appel d'offre pour savoir quels trains seront choisis; cela pourraient d'ailleurs être les mêmes Coradia d'Alstom. 12 à 15 rames devraient être nécessaires pour assurer cette liaison. En revanche, rien n'est annoncé pour le moment pour la desserte de la ligne de l'Aubrac, Clermont - Béziers, qui devrait elle aussi être reprise par la région Occitanie.