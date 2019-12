Des trains pour tout le monde à Noël malgré la grève ? La Fnaut Bourgogne n'y "croit pas du tout"

On entre dans la troisième semaine de grève et de mobilisation contre la réforme des retraites à Dijon et en Côte-d'or. Mouvement de grève toujours très suivi dans les transports, avec quatre TER sur dix en moyenne dans vos gares SNCF, et des perspectives encore un peu floues pour la période de Noël.

La SNCF assure qu'elle va emmener tous les passagers à bon port s'ils ont un billet pour les 20, 21 et 22 décembre ? On attend d'en savoir plus dans les heures à venir pour les 23, 24 et 25 décembre. En attendant, ce discours laisse perplexe le président de la Fnaut Bourgogne-Franche-Comté Cédric Journeau. "Je vais être franc, je n'y crois pas du tout. Aujourd'hui, SNCF et le TER Bourgogne-Franche-Comté ont fermé à la vente tous les billets TER à la vente entre Paris, Dijon et Lyon. Pour la simple et bonne raison qu'ils savent d'ores et déjà qu'ils ne pourront pas assurer l'intégralité du service. Avec le nombre de trains qui circuleront sur cette ligne-là, on sera en sous-capacité. On y est déjà habituellement pendant les grands weekends de vacances", donc si on ajoute la grève des retraites, "ce sera très compliqué, effectivement."