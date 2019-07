Des trains pourraient de nouveau circuler à partir de vendredi entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane.

Saint-Jean-de-Maurienne, France

Guillaume Pépy, le président de la SNCF, répond à Emilie Bonnivard, et aux deux autres députés qui l’ont alerté sur la durée des travaux pour la remise en service de la ligne de train entre saint-Jean-de-Maurienne et Modane. Depuis une coulée de boue, le 2 juillet dernier, lors d’un violent orage, la circulation des trains est interrompue. Il n’y a donc plus de TGV entre Paris et la Maurienne, puis direction l’Italie, ni de TER. Dans un premier temps la SNCF parlait d’un retour à la normale début août, mais dans un courrier adressé à la député de la Savoie Emilie Bonnivard (qu’elle a transmis à France Bleu Pays de Savoie), Guillaume Pépy écrit : « nous serons en mesure de rouvrir la ligne de la Maurienne le vendredi 19 juillet à partir de 8h00, avec une limitation temporaire de vitesse à 60km/h. Cette réouverture est toutefois conditionnée au succès de l’opération de minage d’un éperon rocheux de 300 m3, programmée ce lundi 15 juillet ».

Dans un communiqué envoyé ce lundi soir, la SNCF annonce que « l’opération de minage de l’éperon rocheux, réalisée par le conseil départemental de la Savoie, s’est bien déroulée mais elle a révélé que d’autres tirs s’avèrent nécessaires pour purger totalement la falaise. Les installations ferroviaires seront remises en état le 19 juillet prochain, néanmoins nous devons attendre la sécurisation complète de la falaise pour pouvoir envisager une reprise des circulations en toute sécurité ».

La SNCF devrait donc confirmer une date de reprise du trafic dans les prochains jours.