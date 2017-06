Des trains "priorité examen" pour le baccalauréat en Bourgogne-Franche-Comté

La Région Bourgogne-Franche-Comté met en place des lignes de trains surveillées pour conduire les candidats jusqu'à leurs centres d'examens sans stress. 600 TER spéciaux en lien avec le rectorat sur 90 liaisons quotidiennes.

Le bac c'est déjà demain, le jeudi 15 juin. Certains lycéens vont passer l'examen en train. En France, ils sont 10% en moyenne à prendre le train pour passer le baccalauréat. Ils étaient près de 27.000 bacheliers en Bourgogne - Franche - Comté l’an passé. Alors, la Région met en place 600 TER, des wagons garantis "priorité exam". Ça signifie 90 liaisons quotidiennes assurées par des trains connectés au rectorat.

Si jamais il y a un retard, les candidats pourront bénéficier de transport de substitution pour arriver le plus vite possible. Et surtout, ils pourront passer leur épreuve quoi qu'il arrive.

Des balles anti-stress devant les centres d'examen

La SNCF va aussi distribuer des balles anti-stress en forme de coeur rouge devant 46 centres d'examen de Bourgogne-Franche-Comté, pour rassurer les candidats les plus angoissés.

La liste des centre d'examens concernés en Bourgogne :