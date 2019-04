Des trains qui arrivent à l'heure ? Ça s'améliore en Nouvelle-Aquitaine selon la SNCF

La ponctualité des trains s'améliore selon les chiffres dévoilés par la SNCF pour ce début d'année.Tout type de trains confondus, l'entreprise affiche un taux de régularité de 89,3% sur le premier trimestre, soit 2 points de plus par rapport à la même période l'an dernier.

Limousin, France

Sur l'ensemble de l'année dernière, 90,5% des TER sont arrivés à l'heure en Nouvelle-Aquitaine. Et dans l'ex-région Limousin, on grimpe même jusqu'à 96% pour la liaison Limoges -Saint-Yrieix-la-Perche.

En gare de Limoges, de nombreux voyageurs trouvent effectivement que la situation s'est globalement améliorée même si certaines lignes s'en sortent toujours un peu moins bien, c'est le cas d'ailleurs entre Limoges, Uzerche et Brive et sur Brive-Tulle-Ussel où la ponctualité recule un peu. Le nombre de trains supprimés est aussi un indicateur important souligne un représentant du syndicat Sud Rail. Or, la situation risque de se dégrader selon lui car il estime qu'il y a moins de matériel disponible pour remplacer les engins en panne.

Quant aux Intercités, même si leur régularité progresse aussi, seuls 8 sur 10 arrivent à l'heure sur l'ensemble du réseau français et de nombreux voyageurs avouent qu'ils n'ont pas confiance pour leurs correspondances. Ils avouent réserver parfois un billet avec appréhension pour rallier Paris depuis le Limousin.