Des trains supplémentaires sur la ligne Bordeaux-Arcachon

Renaud Lagrave, vice-président de la Nouvelle Aquitaine a annoncé ce lundi soir à Biganos la création de trois nouvelles liaisons entre Bordeaux et Arcachon. Avec l'arrivée de la LGV à Bordeaux le 2 juillet, Arcachon ne sera plus qu'à 3h06 de Paris.

La SNCF présente actuellement les nouveaux horaires de TER qui seront en vigueur à partir du 2 juillet. Pour mieux coller avec l'arrivée de la LGV à Bordeaux toute la grille des Trains Express Régionaux a du être modifiée. 19 comités de ligne sont programmés d'ici le début de l'été pour présenter les modifications aux usagers partout en Nouvelle-Aquitaine.

Ce lundi Renaud Lagrave, vice-président de la Nouvelle Aquitaine en charge des TER était à Biganos pour évoquer les changements sur la ligne 32 Bordeaux-Arcachon. C'est la ligne la plus fréquentée de la région avec plus de 8.000 passagers par jour. Renaud Lagrave a expliqué qu'Arcachon serait bientôt à 3h06 de Paris en train avec 3 TER supplémentaires en semaine pour améliorer la qualité du service.

Il fallait rajouter des trains pour convaincre les usagers qui avaient décidé de reprendre leur voiture de revenir au rail — Renaud Lagrave

La région demande aussi à la SNCF d'améliorer la régularité des trains. La collectivité finance les TER à hauteur de 400 millions d'euros par an. En retour elle somme la SNCF-Réseau d'investir sur ses voies et de réaliser au plus vite des travaux de modernisation. Des négociations doivent reprendre sur ce sujet le mois prochain et Renaud Lagrave promet des échanges musclés.