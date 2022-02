Des trains supprimés en Dordogne avec la grève des aiguilleurs

Les aiguilleurs sont en grève à partir de ce jeudi 17 février en Dordogne, en Nouvelle-Aquitaine et dans l'ex-région Poitou-Charentes. Actuellement, 36 postes sont vacants.

Les aiguilleurs dénoncent le manque de personnel. Il y a 36 postes vacants sur l'Aquitaine et l'ex Poitou-Charentes.

La circulation des trains est perturbée à partir de ce jeudi 17 février, en Dordogne et en Nouvelle-Aquitaine. Les aiguilleurs, agents d'SNCF réseau, sont appelés à la grève car ils ne sont pas assez nombreux. Selon la CGT Cheminots, il y a actuellement 36 postes vacants en Aquitaine et ex-Poitou-Charentes, principalement parce que la SNCF n'arrive pas à recruter. "le constat est partagé avec la direction" explique Joël Vignerie, délégué syndicat à la CGT Cheminot, "on n'arrive pas à recruter car le métier a beaucoup de contraintes mais il n'est pas rémunéré en conséquence".

Cette grève a des conséquences sur les voyageurs périgourdins qui ont pris leurs billets pour la journée du vendredi 18 février. Pour ceux qui voient leurs trains annulés, la SNCF assure que tous les billets seront échangeables et remboursables sans frais.

Jeudi 17 février

Il n'y a plus de trains pour Bordeaux, à partir de 20h30 ce jeudi 17 février. Aucun train, ni bus, ne circule entre Sarlat et Bordeaux, à partir de 20 heures ce jeudi 17 février et jusqu'au samedi 19 février, 8 heures.

Vendredi 18 février

Aucun TER ne circule vers Bordeaux toute la journée.

Sur la ligne entre Périgueux et Brive (ligne 32)

Dans le sens Périgueux / Brive : la moitié des trajets sont assurés (5 sur 10).

départ à Périgueux à 5h45 en bus, 7h34 en train, 12h30 en bus, 18h en bus et 20h en bus.

Dans le sens Brive / Périgueux : seuls 4 trajets sur 10 sont assurés.

Départ à Brive à 6h22 en train, 7h en bus, 12h30 en bus et 17h30 en bus.

Sur la ligne entre Périgueux et Bordeaux (ligne 31 et 32)

Aucun TER ne circule vers Bordeaux mais un train rejoint Périgueux à Mussidan ce vendredi 18 février avec un départ à 12h23 de Périgueux. Un seul train rejoint Mussidan à Périgueux avec un départ à 13h05 de la gare de Mussidan.

Sur la ligne entre Agen / Périgueux / Sarlat (ligne 34)

Dans le sens Périgueux / Agen : sur 9 trajets, seuls trois sont assurés entre Périgueux et le Buisson.

Départ à Périgueux à 8h34 en train, départ à 17h30 en bus et à 18h25 à bus.

Sur trois trajets entre Périgueux et Agen, un seul est maintenu en bus départ à 18h25, arrivée à 22h13 à Agen.

Dans le sens Agen / Périgueux : sur 8 trajets, seuls trois sont assurés entre le Buisson et Périgueux.

Départ du Buisson à 7h20 en train, 11h38 en train et 19h51 en bus.

Sur trois trajets entre Agen et Périgeux, un seul est maintenu en bus départ à 17h45 arrivée à 21h33 à Périgueux.

Sur la ligne entre Limoges / Périgueux et Bordeaux

Aucun TER ne circule vers Bordeaux mais la majorité des trains continue de rouler entre Périgueux et Limoges. Entre les deux villes, la plupart des trains sont maintenus.

Dans le sens Limoges / Périgueux : sur les 10 trajets, 9 sont assurés. Départ à 6h05 en bus, 7h35 en bus, 8h57 en bus, 10h05 en bus, 11h40 en bus, 16h26 en train, 18h31 en train, 20h17 en train, 22h10 en train.

Dans le sens Périgueux / Limoges : sur les 10 trajets, 9 sont assurés. Départ à 4h31 en train, 6h en train, 7h06 en train, 8h45 en bus, 11h45 en bus, 13h en bus, 15h28 en train, 17h02 en train et 18h11 en train.