Des perturbations importantes à partir de ce lundi 29 novembre entre Paris et la région Normandie sur les lignes SNCF. En cause, une phase de travaux importants au cœur de Paris dans le cadre du vaste projet de transformation urbaine du quartier des Batignolles.

Des trains supprimés entre Paris et la Normandie dès ce lundi 29 novembre

Le trafic des trains entre Caen est Paris sera fortement modifié à partir de ce lundi 29 novembre, en raison de travaux autour de la gare Saint-Lazare à Paris. Jusqu'à vendredi midi, plusieurs trains seront ainsi supprimés tandis que des arrêts supplémentaires seront opérés entre Caen et Paris.

Ces travaux ont un impact direct sur la circulation des trains au départ et à l'arrivée en gare Saint-Lazare, et ce jusqu'à vendredi car la transformation du quartier des Batignolles à Paris a entrainé depuis 10 ans maintenant, le déplacement et la reconstruction de plusieurs infrastructures ferroviaires qui jouxtent le site.

Ajoutés à cela, la modernisation des installations de maintenance du technicentre de Clichy et vous vous retrouvez avec de nombreux chantiers qui doivent être réalisés la semaine à venir. La création de voie pour le remisage des motrices au centre technique, l'installation d'un poste de gestion informatisé des voies de services ou encore, la pose de caténaire. Tout cela impacte directement la circulation des trains à destination de la Normandie.

Jusqu'à vendredi midi, plusieurs trains seront ainsi supprimés tandis que des arrêts supplémentaires seront opérés entre Caen et Paris.

Mais pour une fois, la Manche n'est pas la plus impactée en effet, tous les trains directs sont maintenus d'ici vendredi à l'exception du train de 8h42 chaque matin. Ses passagers devront prendre une correspondance à Lisieux pour terminer leur trajet vers la capitale. Un moindre mal alors que sur les autres lignes normandes plus impactées, la SNCF compensera les trains supprimés par des rames plus longues sur les trains maintenus