Des trains TER sur la rive droite du Rhône, un chantier prioritaire pour la région Occitanie

La région Occitanie classe en chantier prioritaire le projet de trains TER sur la rive droite de la vallée du Rhône, ce qui permettrait notamment de relier Villeneuve à Avignon.

Faire Pont-Saint-Esprit Nîmes en train en s'arrêtant à Villeneuve-lèz-Avignon, ce sera sans doute désormais possible d'ici quelques années. L'association des usagers du TER Rive droit du Rhône milite pour depuis une vingtaine d'années et table sur des temps de parcours de 28 minutes entre Bagnols-sur-Cèze et Avignon. Il faudra seulement cinq minutes entre Villeneuve et Avignon centre !

Le dossier du TER Rive droite du Rhône a franchi en fin d'année 2016 un pas déterminant avec la liste des 10 chantiers prioritaires arrêtés par la région Occitanie. Le projet concerne quatre départements : Drôme, Ardèche, Gard, Vaucluse. La région Occitanie doit être moteur.

Lors de la conclusion de ses états généraux du rail en décembre, la région Occitanie s'est engagée a dégager en 2017 des crédits exceptionnels pour la mise en œuvre des études de sauvegarde ou de faisabilité de réouverture des lignes ferroviaires.

Et ce chantier est techniquement sans trop de difficultés, estime l'association. Pour Claude Verdier, "la ligne de Carpentras il a fallu tout refaire, ici la circulation de fret se fait." La liaison entre Avignon et Villeneuve sera complémentaire avec le futur tramway, renchérit Dominique Declosmenil :"La SNCF avait validé le projet sur sept allers-retours par jour."

"Qui paie quoi ?" - Jean-Marc Roubaud, maire de Villeneuve-lèz-Avignon

Mais les collectivités rappellent que ce sont les régions qui ont la compétence en matière de transport ferroviaire. Alors "qui paie quoi", demande Jean-Marc Roubaud, "il faut que la région soit le moteur et le décideur, mais il faut que les élus aient un calendrier précis et une idée précise des implications budgétaires".

La gare de Villeneuve-lèz-Avignon ne voit aucun voyageur monter ou descendre de train. Mais elle est la troisième gare gardoise en terme de ventes de billets à l'année !