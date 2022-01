Des trajets plus rapides sur la ligne POLT à l'horizon 2025

En ce début d'année, la SNCF fait le point sur ses gros travaux à venir. 2022 n'échappe pas à la règle : de nombreux chantiers sont prévus sur l'ensemble du réseau. Et c'est notamment le cas sur la ligne POLT qui passe par le Berry. "On veut rendre cette ligne de plus en plus robuste avec des trains trains qui pourront rouler plus vite et donc des temps de parcours qui vont progressivement s'améliorer", souligne Francesca Aceto, directrice territoriale de SNCF Réseau en Centre-Val de Loire. Les trains devraient pouvoir aller plus vite entre Paris et Limoges par exemple.

Aller plus vite, c'est évidemment bénéfique pour les usagers. Mais cela peut aussi mettre en péril certaines dessertes. C'est un vrai motif d'inquiétude dans le Cher et dans l'Indre. Le comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse se mobilise notamment pour réclamer des arrêts supplémentaires. "Ça ne peut qu'augmenter les temps de parcours si on fait des arrêts supplémentaires. Des concertations sont en cours mais à partir de 2024, ce ne sont que des projets", indique Francesca Aceto, qui ne souhaite pas en dire davantage car ce n'est pas du ressort de SNCF Réseau.

Sécuriser les passages à niveau dans le Berry

Invitée de France Bleu Berry, elle a également abordé la question de la sécurisation des passages à niveau. Une camionnette a été percutée par un train lundi soir près de Chabris. Un accident heureusement sans gravité. La famille du conducteur parle d'une signalisation pas assez visible, d'autant plus que le passage à niveau n'a pas de barrières. "Un passage à niveau n'est pas un carrefour ordinaire. En général, ça n'est jamais dangereux quand le code de la route est respecté", insiste la directrice territoriale de SNCF Réseau en Centre-Val de Loire. Deux passages à niveau vont être supprimés en 2024 à Montierchaume mais les travaux doivent commencer cette année pour construire un pont-route et franchir la voie ferrée.