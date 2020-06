Des trams et des bus plus tardifs à Brest

En décidant de faire circuler des tramways et des bus plus tardivement, à compter de ce vendredi 12 juin, le réseau Bibus entend "accompagner la reprise de l'activité économique" et "répondre aux demandes des salariés ayant besoin de se déplacer en soirée et accompagner la réouverture des cafés et restaurants."

Le tramway en service jusqu’à 1 heure

Le tramway fonctionne désormais jusqu'à 1 heure du matin, heure du dernier départ de Liberté, direction Porte de Plouzané.

Pour se rendre Porte de Guipavas, le dernier départ est fixé à 0 heure 20.

Des bus jusque 00h30

Quant aux lignes de bus habituellement en service au-delà de 22 heures, leurs horaires sont également étendus après minuit :

Ligne 1 : dernier départ à 00 h 40 de Liberté Quartz vers Fort Montbarey, ou 00 h 33 de Liberté Quartz vers Hôpital Cavale.

: dernier départ à 00 h 40 de Liberté Quartz vers Fort Montbarey, ou 00 h 33 de Liberté Quartz vers Hôpital Cavale. Ligne 3 : dernier départ à 00 h 33 de Liberté Quartz dans les deux directions.

: dernier départ à 00 h 33 de Liberté Quartz dans les deux directions. Ligne 4 : dernier départ à 00 h 13 de Liberté Quartz vers le Port de Commerce et à 00 h 33 vers Hôpital Cavale.

Pour les lignes 5 et 7, les clients doivent se reporter aux horaires "samedi et vacances scolaires."

Le port du masque reste obligatoire à bord et aux arrêts.