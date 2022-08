Des trams jusqu'à 1h30 à Saint-Étienne : ce qui change à la rentrée à la STAS

Le réseau de bus et de tramways de Saint-Étienne Métropole, dans la Loire, fait aussi sa rentrée, avec des nouveautés depuis lundi 29 août : nouvelles lignes de bus, transport à la demande et horaires élargis la nuit. On vous donne tous les détails.

C'est pour beaucoup la fin des vacances en ce moment. L'heure de la rentrée au travail, à la fac ou à l'école a sonné. Et c'est aussi la rentrée en quelque sorte pour la STAS, le réseau de transport de la métropole de Saint-Étienne. Avec quelques changements sur le réseau à partir de lundi 29 août.

Des travaux pratiquement terminés

À Saint-Étienne, les tramways circulent à nouveau entre la Cité du Design et la Terrasse. Les travaux sont presque terminés, donc pour l'instant, les derniers passages sont à 21h30 mais les horaires jusque tard le soir reprendront dès jeudi.

Tramway jusqu'à 1h30 du matin

Dès le 29 août, les lignes de tramways T1 et T3 circuleront jusqu'à 1h du matin en semaine, du lundi au mercredi. Et jusqu’à 1h30 du jeudi au samedi.

Nouvelle ligne de bus dans l'Ondaine

Si vous prenez les bus de la métropole, plusieurs lignes ont été créées : dans l'Ondaine, la ligne 70 dessert désormais le Géant Casino de la Ricamarie et la ligne de bus 74 couvre le quartier de la Croix de Marlet, à Unieux.

Et, dans le Gier, les lignes 58 et 59 disparaissent. Elles sont fusionnées dans la ligne M5, qui relie, par le même tracé quasiment, le square Violette, à Rive-de-Gier. Enfin le transport pour les personnes à mobilité réduite s'étend lui aussi, de 7h à 23h en semaine et jusqu'à 1h du matin le samedi soir.

25 nouvelles communes de la Loire en transport à la demande

La STAS a mis en place ce service de transport à la demande depuis quelques années déjà, mais le réseau stéphanois veut mettre un coup d'accélérateur pour inciter les Stéphanois à utiliser les mobilités douces en facilitant l'accès au bus. La STAS veut aussi répondre à des besoins de travailleurs qui vivent dans des villages éloignés de la métropole mais qui souhaitent se déplacer en bus. Donc 25 communes ont rejoint la liste du transport à la demande pour cette rentrée.*

"On met en place le transport à la demande sur des territoires qui, au vu de la densité de population, ne nécessitent pas de grosses lignes de bus

Le principe ? Des horaires précis sont déjà fixés sur la ligne, notamment les week-ends et pendant les vacances scolaires quand les lignes régulières circulent moins. Mais pour que l'arrêt demandé soit desservi sur certains horaires, il faut réserver au moins 24 heures à l'avance. Pour réserver, ça se passe soit au standard téléphonique de la STAS, soit sur le site du réseau, soit sur MyMobi. Une application mobile qui a été mise en service il y a quelques jours.

Ce fonctionnement de transport à la demande n'est pas évident, il faudra bien lire les fiches horaires, mais pour le directeur général de la STAS, Nicolas Besset, c'est aussi une manière d'optimiser les transports en commun :

"On met en place le transport à la demande sur des territoires qui, au vu de la densité de population, ne nécessitent pas de grosses lignes de bus. Et en même temps, on sait qu'il y a des besoins ponctuels. Donc c'est une façon d'y répondre, on propose quand même quelque chose et on active le transport à la demande que si nécessaire."

Et comme le réseau STAS doit être entièrement repensé d'ici 2024, si certaines lignes en transport à la demande sont très fréquentées, elles pourraient bien devenir des lignes de bus régulières.

* Chagnon, Cellieu, Farnay, Saint-Paul-en-Jarez, La Valla-en-Gier, Saint-Joseph, Dargoire, Tartaras, Saint-Romain-en-Jarez, Chateauneuf, Saint-Victor-sur-Loire, Marcenod, Saint-Christo-en-Jarez, Fontanès, Saint-Bonnet-les-Oules, La Talaudière, Rive-de-Gier, Génilac, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Chamond, Roche-la-Molière, Andrézieux-Bouthéon, La-Grand-Croix, Lorette, Rochetaillée. Et, les communes des Balcons du Forez, déjà bénéficiaires du transport à la demande, continuent de profiter de ce service : Aboën, Caloire, Saint-Nizier de Fornas, Rozier-Côtes-d'Aurec et Saint-Maurice-en-Gourgois.