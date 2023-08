Des trams-trains supplémentaires pour aller voir France-Fidji à Nantes

La SNCF et la Région Pays de la Loire vont faire rouler davantage de trams-trains, ce samedi 19 août, pour permettre aux spectateurs du match de préparation entre le XV de France et les Fidji d'aller plus facilement au stade de la Beaujoire en transports en commun.

Gratuit entre la gare de Nantes et La Chapelle-Aulnay

Le trajet sera même gratuit entre la gare de Nantes et celle de La Chapelle-Aulnay, donc en passant par Haluchère-Batignolles, l'arrêt le plus proche du stade, à 10 minutes à pied. Pour aider les voyageurs à s'y retrouver, la SNCF a fait une vidéo avec une équipe de rugby nantaise, les Brakass.

ALLEZ-Y AVEC ALÉOP EN TER : Le tram-train vous "drop" direct au Test Match France - Fidji !

Pour les spectateurs qui viennent de plus loin, le billet sera au tarif de 5 euros depuis n'importe quelle gare des Pays de la Loire.