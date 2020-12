Loire-Atlantique : des transporteurs bloqués à la frontière entre la France et le Royaume-Uni

Les marchandises ne circulent plus entre la France et le Royaume-Uni depuis ce dimanche minuit, à cause de la mutation du virus de la Covid-19. Des transporteurs de Loire-Atlantique sont actuellement bloqués à la frontières française. Un manque à gagner pour les entreprises du secteur.