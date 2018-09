Du lundi 3 septembre au jeudi 6 septembre, pas de tramway entre Commerce et Orvault Grand Val la nuit.

On fait la route ensemble

Nantes, France

Des travaux de nuit sur la ligne 2 du tramway à Nantes. Du lundi 3 au jeudi 6, puis du 10 au 12 septembre, pas de tramway entre Commerce et Orvault Grand Val chaque nuit de 21h30 à la fin de service. La liaison entre les stations Pont Rousseau Martyrs et Commerce est assurée par la ligne 3.

France Bleu Loire Océan - On fait la route ensemble - L'info trafic toutes les 15 minutes matin et soir, toutes les 30 minutes en journée - Plus d'infos ici