Des travaux à l'aéroport de Tarbes-Lourdes, pour continuer à accueillir les gros porteurs

L'aéroport de Tarbes Lourdes s'est lancé dans de gros travaux depuis le mois de décembre 2019. Cinq mois de chantier pour refaire les accès à la piste, ainsi qu'un nouveau parking pour les avions, et des mises aux normes pour accueillir les gros porteurs, dont l'A380.

Juillan, France

Ces travaux étaient nécessaires, indiquent les responsables du site, parce que l'aéroport de Lourdes/Tarbes voit atterrir de gros avions, pour des vols charters. Mais aussi pour les entraînements de l'armée, les essais d'Airbus, et également pour de la maintenance, avec les entreprises aéronautiques situées dans la zone.

7 millions d'euros ont été investis

Les mois d'hiver ont été choisis pour entreprendre ces travaux, avant le retour des pèlerins à Lourdes, le gros de l'activité. Des travaux sans arrêter l'activité, puisque que la piste principale reste accessible.

Les précisions de Bertrand Bilger, directeur général de l'aéroport Tarbes-Lourdes Pyrénées. Copier

Bientôt l'atterrissage de l'Airbus A380

La fin des travaux est prévue en mars-avril 2020, en attendant l'arrivée du plus gros avion commercial du monde, l'Airbus A380, atterrissage prévu pour ce printemps, en provenance de New-York, en version charter. Des A380 ont déjà atterri à Tarbes/Lourdes, mais sans transporter de passagers. Fin 2019, un avion a même été désossé par une entreprise spécialisée dans le recyclage d'avions (Tarmac Aerosave).

Fréquentation en hausse

L’aéroport bigourdan poursuit sa croissance, et comptabilise à la fin 2019 un total de 466.325 passagers, soit une hausse de +1% par rapport à 2018 et se positionne comme le troisième aéroport d’Occitanie (après Toulouse et Montpellier). Pour rappel, à l'aéroport de Pau, 606.003 passagers ont été transportés en 2019, un chiffre également en progression.