Le pont Louis-Philippe entre Villefort et Castanet se refait une jeunesse

Construit par EDF entre 1960 et 1962 au-dessus de l'Altier dans le cadre de l'aménagement du lac de Villefort, le pont Louis-Philippe est le plus long du département de la Lozère. Cet ouvrage en béton précontraint de 200 mètres de long construit sur la D901 est composé de six travées indépendantes. Le conseil départemental qui en a la gestion a lancé fin août un important chantier pour remplacer les appareils d'appuis situés entre le tablier et les piles du pont. Ce sont eux qui permettent au pont de se déplacer en fonction des efforts qu'il subit (dilatation du béton, passage de charges,...). Ces travaux étaient nécessaires pour garantir la pérennité de l'ouvrage.

Lever le pont

Pour changer ces appareils d'appui, il a d'abord fallu déposer les joints de la chaussée, raboter l'enrobé et démolir les trottoirs pour alléger le pont. Une douzaine de vérins ont ensuite été installés sur chaque tête de pile pour soulever de quelques centimètres le tablier qui pèse plus de 1800 tonnes et remplacer les appareils d'appuis. Une fois le tablier soulevé, les vérins sont verrouillés pour quelques semaines pour permettre à l'entreprise de réaliser cette opération. Des travaux qui entrainent depuis le début des restrictions de circulation. La prochaine coupure aura lieu ce jeudi 14 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h. D'autres sont prévues pendant les vacances de la Toussaint.

Un chantier de 1,1 M d'euros

Les appareils d'appuis changés, il faudra encore refaire l'étanchéité du pont, remettre en état la chaussée et les trottoirs et remplacer les garde-corps. Les travaux devraient durer jusqu'en février 2022 pou un montant total de 1,1 millions d'euros.

Les vérins installés sous les piles du pont - Yvan Guilhot. Conseil départemental de la Lozère