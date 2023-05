Des travaux d'urgence sur la N104 intérieure neutralisent deux voies sur trois

La circulation promet d'être difficile sur la N104 ce jeudi après-midi et soir, dans le sens intérieur, entre Pontault-Combault et Combs-la-Ville (Seine-et-Marne). Deux voies sur trois sont fermées suite à un affaissement de la chaussée, indique Sytadin , avec un carottage de la chaussée en cours à hauteur d'Evry-Grégy-sur-Yerre.

Les travaux "sont suceptibles de durer jusqu'à demain", indique le préfet de Seine-et-Marne. A 14h30, le temps de parcours était doublé dans le secteur, avec 13 kilomètres d'embouteillages.