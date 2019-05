Des travaux de modernisation et une circulation des trains perturbée pendant le week-end de l'Ascension dans la région

De nouveaux travaux de modernisation du réseau vont avoir lieu à partir de ce jeudi (30 mai) et jusqu'a dimanche (2 juin) sur le réseau SNCF dans la région. En conséquence, la circulation des trains RÉMI et RÉMI Express va être supendue pendant ce week-en de l'Ascension.

châteauroux

Sur la région, 200 millions d'euros vont être investis en 2019 pour moderniser le réseau ferroviaire et notamment pour procéder au renouvellement des équipements des voies. Pour réaliser ces travaux, la circulation des trains doit être suspendue sur quelques week-ends ciblés. La direction régionale de la SNCF expilique que ces travaux sont organisés de manière à assurer des départs aux premières heures de la matinée du jeudi 30 mai et des retours en fin de journée le dimanche 2 juin. Un service de cars est mis en place mais la SNCF invite ses clients à reporter, s'ils le peuvent leur voyage, les capacités de substitution par car étant limitées.

ORLÉANS <> VIERZON <> BOURGES <> NEVERS

La circulation des trains RÉMI et RÉMI Express est interrompue du jeudi 30 mai 14h10 au dimanche 02 juin 13h25. Des autocars de substitution sont mis en place entre les Aubrais, Salbris, Vierzon et Bourges et Vierzon, Bourges et Nevers. Depuis et vers Paris, des correspondances sont possibles à Nevers entre les trains REMI Express et Intercités Paris Bercy <> Nevers et les autocars Nevers <> Bourges <> Vierzon . Attention, le nombre de places proposées dans les autocars est limitée.

BOURGES <> MONTLUÇON

La circulation des trains RÉMI et RÉMI Express est interrompue du vendredi 31 mai 12h35 au dimanche 02 juin 12h00.

ORLÉANS <> VIERZON <> CHÂTEAUROUX <> LIMOGES

_La circulation des trains RÉMI et RÉMI Express est interrompue du jeudi 30 mai 14h10 au dimanche 02 juin 13h25_.

PARIS <> CHÂTEAUDUN <> VENDÔME

La circulation des trains RÉMI est interrompue du jeudi 30 mai 12h45 au dimanche 02 juin 12h45.

TOURS <> VIERZON <> BOURGES <> NEVERS

La circulation des trains RÉMI est interrompue du jeudi 30 mai 14h10 au dimanche 02 juin 13h25.

Des autocars de substitution sont mis en place pour assurer une desserte entre Tours <> Montrichard <> Saint-Aignan-Noyers <> Villefranche sur Cher <> Vierzon <> Bourges (correspondance pour Nevers par autocar à Vierzon ou Bourges)

Orléans-Vierzon-Bourges-Nevers : tous les horaires içi

Orléans-Vierzon-Châteauroux-Limoges : tous les horiares içi

Pour toutes les lignes : c'est içi

Un nouveau week end de travaux aura lieu pendant le week-end de la Pentecôte du 08 au 10 juin. La circulation des trains sera totalement interrompue entre Paris et Orléans, Orléans et Tours, Orléans et Bourges ainsi qu'entre Paris et Châteaudun.