Des travaux de modernisation et une circulation des trains suspendue en Centre-Val-de Loire les 20, 21 et 22 avril

De nouveaux travaux de modernisation du réseau vont avoir lieu les 20, 21 et 22 avril sur le réseau SNCF dans la région. Conséquence, la circulation des trains va être supendue pendant le week-end Pascal

Châteauroux, France

Sur la région, 200 millions d'euros vont être investis en 2019 pour moderniser le réseau ferroviaire et notamment pour procéder au renouvellement des équipements des voies. Pour assurer les opérations de maintenance les plus complexes, la circulation des trains doit être supendue durant 24 à 72 heures sur quelques week-ends ciblés. La direction régionale de la SNCF précise que "ces travaux sont oragnisés de manière à assurer des départs aux premières heures de la matinée le samedi 20 avril et des retours en fin de journée le leundi 22 avril. Un service de cars est mis en place mais la SNCF invite ses clients à reporter, s'ils le peuvent, leur voyage.

Orléans-Vierzon-Châtauroux-Limoges : la ciculation de strains est interrompue du samedi 20 avril 11h15 au lundi 22 avril 15h30

la ciculation de strains est interrompue du samedi 20 avril 11h15 au lundi 22 avril 15h30 Orléans-Vierzon-Bourges-Nevers : la ciruclation des trains est interrompue du samedi 20 avril 11h15 au lundi 22 avril 15h30. Des autocars de substitution sont mis en place pour assurer une desserte locale dans le cadre du Printemps de Bourges.

: la ciruclation des trains est interrompue du samedi 20 avril 11h15 au lundi 22 avril 15h30. Des autocars de substitution sont mis en place pour assurer une desserte locale dans le cadre du Printemps de Bourges. Orléans-Vierzon-Bourges-Montluçon : la circulation de strains est interrompue du samedi 20 avril 11h15 au lundi 22 avril 12h30