Du lundi 1er au jeudi 4 octobre 2018 inclus, la ligne 1 est coupée entre les stations « Boulevard de Doulon » et « François Mitterrand » à partir de 21h30 et jusqu'à la fin du service de nuit.

Nantes, France

La liaison entre les stations « Boulevard de Doulon » et « François Mitterrand » est assurée par des bus relais tram. A noter que lundi 1er et mardi 2 octobre, la coupure sera étendue dès l’arrêt « Souillarderie » uniquement de 21h30 à 22h30. Les bus relais tram effectueront la liaison « Souillarderie » - « François Mitterrand » sur ces horaires.

