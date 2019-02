Des travaux de sécurisation sur la Promenade des Anglais

Nice, France

La Promenade des Anglais à Nice est en plein chantier sur la partie entre la plage de Carras et l’hôpital Lenval. Il s’agit de la troisième et dernière phase de sécurisation et d’embellissement. Sur cette partie longue de 1,6 km, un terre-plein va être créé délimité par des câbles métalliques pour protéger la nouvelle piste cyclable et le trottoir plus large. Les travaux consistent à faire à l’identique ce qui a déjà été entrepris depuis 2015 sur le quai des Etats-Unis et sur la Promenade des Anglais jusqu’à l’hôpital Lenval. Le chantier doit être terminé cet été au mois d’août.

Les 3 voies de circulation maintenues pendant les travaux

Pour créer le nouvel aménagement de la Promenade des Anglais, les 150 places de stationnements gratuites qui existaient sont supprimées. Cet espace est réquisitionné pour créer la 3e voie de circulation. Pendant les travaux, les voies de circulation sont plus étroites mais toutes maintenues. Les abris bus ont disparu remplacés par des petits panneaux provisoires et des quais en béton.

La ville a tenu compte des remarques des Niçois

Pour limiter les désagréments pour tous les usagers de la Prom’, la ville a tenu compte des remarques formulées lors des deux phases précédentes des travaux. Actuellement, les piétons et cyclistes partagent le même espace. Il devrait être prochainement délimité pour séparer les deux roues et les piétons. Les promeneurs se plaignent parfois de se retrouver au milieu des cyclistes et des rollers. Ces travaux pour rénover et sécuriser la Promenade des Anglais s’élèvent à 30 millions d’euros pour l’ensemble des trois phases.