Des travaux en vue pour améliorer la desserte d'Arcachon par l'A660 et la RN250

L'État a ouvert cette semaine la phase de concertation publique en vue d'améliorer la desserte routière des communes de Gujan-Mestras, La Teste-de-Buch et Arcachon. Le projet prévoit la construction de deux ponts au dessus de l'A660 et le prolongement de la 2x2 voies jusqu'à l'entrée de La Teste.

Comment mettre fin aux interminables embouteillages à l'entrée et à la sortie d'Arcachon ? Qui n'a jamais été bloqué entre deux ronds points sur la Nationale 250 et l'A660 en plein été ? Des bouchons qui peuvent également pourrir la vie des habitants de La Teste et de Gujan-Mestras toute l'année. Un casse tête qui est peut-être en passe d'être résolu. Du moins en partie. L'État vient de lancer une concertation publique avec, à la clef, des travaux qui pourraient désengorger la mal nommée "voie rapide d'Arcachon".

Ce jeudi soir à 18h Salle Cravey à La Teste les services de l'État vont présenter leur projet (une deuxième réunion publique est prévue à la maison des associations de Gujan-Mestras le 20 janvier à 18h).

Ce qui est proposé aujourd'hui c'est la construction de deux ponts au dessus de l'A660. Deux ouvrages aériens qui remplaceraient les deux ronds-points actuels situé à Gujan-Mestras, premiers ralentissements quand on arrive de Bordeaux sur le Bassin d'Arcachon.

Deuxième proposition : le prolongement de la 4 voies sur deux kilomètres entre Gujan et la Teste. L'autoroute irait ainsi jusqu'à la plaine des sports de la Teste. Pas question en revanche d'aller plus loin. Le maire d'Arcachon, aurait bien voulu que l'autoroute soit prolongée jusqu'aux portes de sa commune. Impossible techniquement estime l'État. Deux ponts et deux kilomètres d'autoroute supplémentaires voilà ce qui est proposé aujourd'hui. Coût de ce projet : presque 50 millions d'euros.