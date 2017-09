Des travaux entrainent la coupure de la ligne ferroviaire Grenoble-Lyon pour deux week-ends

Dans le cadre d'un vaste programme de modernisation de ses aiguillages SNCF Réseau est contrainte d'interrompre les circulation entre Grenoble et Lyon et entre Grenoble et Valence pendant ces deux week-ends de fin septembre.

Depuis 2013 la SNCF a lancé un programme baptisé Vigirail, qui a pour ambition de changer 500 aiguillages par an pour moderniser les installations et "pour renforcer la sécurité" dit la société. En cet automne c'est donc au tour de ligne Grenoble-Lyon de subir le lifting, avec des conséquences pour les passagers pendant deux week-ends, les 23 et 24 septembre ainsi que les 30 septembre et 1e octobre. Les 11 aiguillages concernés se trouvent à Saint-Priest, Bourgoin-Jallieu, Voreppe, Saint-Martin-le-Vinoux et Grenoble.

Les modifications de circulations sont les suivantes :

- Grenoble - Lyon, aucune circulation de trains les samedis et jusqu'aux dimanches 12h30. Liaisons assurées par autocars.

- Grenoble - Valence, aucune circulation de trains les samedis et jusqu'aux dimanches 12h30. Liaisons assurées par autocars.

- Grenoble - Gap, aucune circulation de trains les samedis et jusqu'aux dimanches 12h30. Liaisons assurées par autocars.

- Grenoble - Chambéry - Annecy, circulations quasi normales, quelques trains sont remplacés par des autocars.

- Lyon - St-André-le-Gaz, liaisons assurées par autocars

- Lyon-Chambéry, des trains remplacés par des autocars et d'autres déviés par Ambérieu-en-Bugey

- TGV Grenoble-Paris, deux trains supprimés (6908 et 6921) et les autres détournés par Chambéry (+40 min de trajet) les samedis uniquement. Circulations normales les vendredi et dimanche.

- TGV province > province comme Lille>Marseille ou encore Nantes>Marseille, des arrêts marqués à Lyon-St Exupéry au lieu de Lyon-Part Dieu, et des déviations par voies classiques au sud de Lyon pour ceux qui passeront malgré tout par Part-Dieu

Les logiciels de réservation de la SNCF tiennent compte des modifications