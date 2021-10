Des travaux et de nouvelles difficultés de circulation à Auxerre à partir de ce 4 octobre 2021

Prudence et patience si vous circulez à Auxerre à partir de ce lundi 4 octobre 2021. Deux chantiers vont impacter la circulation dans le secteur de la rue de Paris et puis également dans le secteur du boulevard Vaulabelle.

Deux chantiers vont impacter la circulation à Auxerre à partir de ce lundi 4 octobre 2021. Il faudra vous armer de patience et de prudence dans le secteur de la rue de Paris et puis du côté du boulevard Vaulabelle.

Le secteur de la rue de Paris et du rond-point de la porte de Paris

Dans le secteur de la rue de Paris, la communauté de l'Auxerrois démarre des travaux pour l'assainissement et pour l'eau potable. Il s'agit de remplacer les réseaux jugés vétustes. Cela concerne les réseaux situés rue Victor Martin, rue de Paris et ce, jusqu'au rond-point de la porte de Paris inclus !

Concrètement, ces travaux vont durer 2 mois. Durant les deux prochaines semaines ( au moins ) le rond-point de la porte de Paris sera en partie fermé à la circulation. Dans un second temps, entre le 25 octobre et le 8 novembre, la rue de Paris sera toujours interdite à la circulation. Enfin, à partir du 8 novembre, la rue de Paris sera réouverte mais la circulation sera alternée.

Il est également interdit de circuler ou de stationner à proximité de la zone de travaux. En revanche, si vous habitez dans ce secteur, vos ordures ménagères seront bien collectées aux dates et heures prévues.

Le secteur impacté par des travaux près de la rue de Paris. - Google maps / Delphine-Marion Boulle

De la rue Bourneil jusqu'au quais de l'Yonne

Prudence et patience aussi si vous devez emprunter le boulevard Vaulabelle ou circuler à proximité. La circulation va être alternée de la rue Bourneil aux quais pendant une quinzaine de jours jusqu'au 22 octobre prochain. Cela concerne une grande partie de ce secteur :

Rue Bourneil

Rue d'Eckmühl

Boulevard Davout

Boulevard Vaulabelle

Quai de la République

Il est également interdit de stationner à proximité du chantier.