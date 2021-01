Des travaux et un coup de mer entraîne une nouvelle coupure de la route du bord de mer à Antibes

La RD 6098, dite route du bord de mer, est fermée pour cause de travaux et de coup de mer.

Les travaux étaient prévus et devaient de toute façon obliger les techniciens du département à fermer la RD 6098, dite route du bord de mer. Mais un coup de mer, dimanche dernier, a précipité la fermeture de cet axe majeur. Comme d'habitude, galets, sable et branches ont envahi la chaussée. Il va falloir nettoyer encore une fois de plus. Toutefois pas de précipitation car des travaux de voirie sont en cours à La Siesta pour créer un rond point à la place des feux tricolores. La coupure dans les deux sens était donc prévue de longue date et sera effective jusqu'à vendredi. Ensuite ce chantier se poursuivra sur une période de 6 mois, avec la mise en place d'une circulation alternée et une nouvelle coupure totale de 3 jours en février. De quoi poser quelques problèmes de circulation dans ce secteur où la fermeture du bord de mer entraîne toujours la répercussion du trafic sur la toute proche RD6007, l'ex Nationale 7; axe important emprunté pour des trajets pendulaires et traversant une zone commerciale dense.