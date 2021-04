En Touraine, Vinci Autoroutes poursuit la modernisation de l'autoroute A10. D'importants travaux d'aménagement et la fermeture de certaines bretelles vont entraîner des changements d'itinéraires importants dans les prochains jours. L’exécution des travaux se déroulera néanmoins de nuit, de 20h à 7h.

Des travaux et une fermeture de nuit prévus sur l’A10 cette semaine

Plusieurs bretelles des autoroutes A10 et A28 sont fermées à la circulation en Touraine, cette semaine. Des travaux nocturnes sont prévus entre ce lundi 26 avril et vendredi 30 avril, dans le cadre du chantier d’élargissement et de rénovation de l’A10.

Sur l'A10, les travaux se font de nuit, entre 20h et 7h :

Lundi 26 avril : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Saint-Avertin (n°22), en direction de Paris. Déviation via le réseau secondaire.

Du lundi 26 au mardi 27 avril : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Tours-centre (n°21), en direction de Bordeaux. Une déviation est prévue.

Les mardi 27 avril et jeudi 29 avril : fermeture de la section d'autoroute entre les échangeurs Monts-Sorigny (n°24.1) et Sainte-Maure-de-Touraine (n°25). Il s’agit de déconstruire deux ponts trop petits pour l’élargissement de l’autoroute à 2x3 voies. Les 7e et 8e opérations de ce genre dans le cadre du vaste chantier mené en ce moment entre Veigné et Sainte-Maure. Deux autres sont encore prévues en fin d’année. Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

Les mercredi 28 et jeudi 29 avril : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Tours-centre (n°21), en direction de Paris. Il faudra suivre la déviation.

Du mardi 27 au jeudi 29 avril : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur Tours-centre (n°21), en provenance de Bordeaux. Une déviation est envisagée.

Du lundi 26 au jeudi 29 avril : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Sainte-Maure-de-Touraine (n°25), en direction de Paris. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

La bifurcation A10/A28 est aussi concernée. La nuit du mercredi 28 avril, de 20h à 7h, la bretelle d'accès Bordeaux / Vierzon / Tours (A10) en provenance du Mans (A28) sera elle aussi fermée.

La circulation sur l'A10 est maintenue pendant la durée des travaux, par basculement de chaussée, avec une vitesse limitée à 70 km/h dans les zones concernées.