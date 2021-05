Des travaux nocturnes à Niort et dans le Mellois à partir de ce lundi 17 mai

Des travaux de rénovation sur un rond point très emprunté à Niort, le rond-point entre l'avenue de Wellingborough et le boulevard Willy Brandt à partir de ce lundi 17 mai. Pour limiter l'impact, les interventions auront lieu de nuit. La circulation sera donc interdite de 20h à 6h30 la nuit du 17 au 18 mai et celle du 18 au 19 mai. Des déviations seront mises en place.

Le rond-point entre l'avenue de Wellingborough et le boulevard Willy Brandt à Niort va faire l'objet de travaux de rénovation pendant deux nuits © Radio France - Capture Google Maps

Travaux sur la départementale 948 du 17 au 21 mai

Travaux nocturnes également sur la départementale 948 entre Melle et Sauzé-Vaussais, dans le secteur de Chaignepain du 17 au 21 mai avec fermeture à la circulation entre 20h et 7h. La circulation sera rétablie la journée et là aussi des déviations sont prévues via Chef-Boutonne ou Lezay.