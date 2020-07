Des travaux plus chers et remis à plus tard au rond-point de l'Océane

Saint-Saturnin, France

Au lieu de s'achever le mois prochain, la trémie prévue sous le giratoire de l'Océane, au nord du Mans, attendra 2021. La proximité de la nappe phréatique complique le chantier et fera gonfler la facture d'un montant pour l'instant inconnu.