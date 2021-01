Des travaux pour le boulevard Sautel à La Rochelle, un axe mortel pour piétons et deux-roues

Attention ! bouchons... durant ces prochaines semaines, la circulation sera compliquée sur le boulevard André-Sautel à La Rochelle, en raison de travaux sur cet axe majeur, entrée de la ville en provenance de Niort, voyant passer chaque jour 30.000 véhicules. Mais c'est pour la bonne cause : un chantier de sécurisation de ce boulevard extrêmement dangereux pour les piétons et les cyclistes.

Une première phase de huit semaines débute pour recréer des passages piétons protégés : surelevés pour certains, bénéficiant pour d'autres d'un élargissement du terre-plein central. Une nouvelle traversée est même créée au niveau du Leclerc-Sautel. Deuxième phase au printemps: la suppression d'une voie de circulation dans chaque sens, pour la réserver aux bus et aux vélos.

Marche blanche

Durant ces deux mois de chantier, la circulation sera réduite à une seule voie en plusieurs points. Travaux dans le sens sortant vers Niort pour commencer. Puis dans l'autre sens le mois suivant.

Ce chantier a été décidé l'été dernier, au lendemain d'un nouvel accident mortel, comme c'est malheureusement le cas presque chaque année sur ce boulevard : un piéton renversé par un camion. Sa famille avait organisé une marche blanche qui avait rassemblé 200 personnes.

"Il était temps de faire quelque chose"

Nathalie attend son bus sur le boulevard Sautel, elle qui habite juste à côté. Le 11 août dernier elle était dans la marche blanche pour réclamer une sécurisation de cet axe. Heureuse d'avoir été entendue : "c'est très bien car il y a trop de piétons qui se font écraser. Les voitures vont trop vite. Donc il était temps de faire quelque chose" soupire Nathalie, toujours inquiète lorsqu'elle traverse ce boulevard plusieurs fois par jour : "je traverse en deux fois, et je ne m'engage pas avant que les deux files de voitures s'arrêtent !"

Certains passages piétons dont certains seront surelevés. Pour d'autres, le terre-plein central sera élargi. De quoi convaincre Audrey, salariée d'une boutique sur le boulevard, de prendre son vélo : "j'habite à dix minutes en voiture d'ici donc je pourrais venir en vélo, mais je ne le fais pas car c'est trop dangereux !"

Y aura-t-il des bouchons ?

Casser la vitesse Frédéric Bourceret, patron de la supérette bio du boulevard Sautel est pour : "les gens roulent beaucoup trop vite, je suis témoin tous les jours." Ce qui inquiète ce commerçant, c'est la suppression d'une des deux files de voitures dans chaque sens, pour les réserver aux bus : "il ne faut pas sécuriser au détriment du flux de circulation, ça risque de créer des bouchons énormes."

La circulation restera fluide lui promet Olivier Prentout, l'adjoint aux mobilités de la ville : "regardez l'entrée dite de Lagord : vous sortez d'un gros rond-point autoroutier, et vous êtes amené à fusionner sur une seule file... et on observe pas de bouchon ! Il est très fluide est les vitesses restent modérées." Autre avantage de ces voies de bus, elles seront ouvertes aux vélos. Et permettront notamment de rejoindre tranquillement la zone commerciale de Beaulieu.