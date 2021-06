Des travaux pour lutter contre le stationnement sauvage des poids lourds à Micropolis à Besançon

Le problème est récurrent: de jour comme de nuit, de nombreux chauffeurs de poids lourds font leur pause sur la bande d'arrêt d'urgence à hauteur de l'échangeur de Micropolis, sur la RN 57 à Besançon, dans les deux sens de circulation. En moyenne, 3.800 poids lourds y passent chaque jour. A cet endroit, le stationnement est totalement interdit, mais la largeur de la chaussée permet à un camion de se garer sur le côté sans empiéter sur la voie circulante.

Sécurité routière et pollution

Ce parking sauvage pose évidemment des problèmes de sécurité, la bande d'arrêt d'urgence occupée quasiment en permanence rend impossible d'éventuelles manoeuvres d'évitement ou des arrêts d'urgence, sans parler des risques courus par les routiers eux-mêmes, stationnées au plus près de la route. "Ils se mettent en danger, et représentent un danger pour les autres usagers de la route, il peut y avoir des véhicules qui viennent les percuter" constate Yves Guyen, vice-président de Grand Besançon Métropole délégué à la voirie et aux infrastructures. Par ailleurs, en l'absence de poubelles et de toilettes, déchets et immondices jonchent en permanence les accotements et les talus de cette aire de stationnement illicite.

Le caniveau le long de la bande d'arrêt d'urgence sur l'échangeur de Micropolis est jonché en permanence d'immondices. © Radio France - Christophe Mey

Des déchets peu ragoûtants sur cette aire de stationnement sauvage © Radio France - Christophe Mey

Le Grand Besançon, après concertation avec les services de l'Etat et les services de secours, a donc décidé de réduire la largeur de l’accotement, en posant des obstacles qui ne permettront plus à des camions de se garer. Le calcul est délicat, car il faut maintenir une largeur de bande d’arrêt urgence minimum, et conserver la possibilité pour les véhicules de secours d'emprunter cette partie de la chaussée pour dépasser les files de voitures, notamment aux heures de bouchons, récurrents sur ce secteur. "On laissera une largeur de deux mètres qui permettra aux véhicules de secours de passer" explique Yves Guyen, "mais les poids lourds ne pourront plus s'arrêter car ils empièteraient en partie sur la voie de circulation".

Des glissières de chantier installées pour une période-test

Dans le sens Micropolis-Beure, le stationnement des camions est actuellement impossible en raison du chantier de confortement de la falaise au pied de la colline de Planoise, qui occupe le terrain. A la fin de ces travaux, prévus dans la semaine du 7 au 11 juin, des glissières de chantier seront mises en place provisoirement de ce côté de la route sur 240 mètres, (entre la bretelle de sortie des Vallières et le panneau de fin d'agglomération), pour une phase de test jusqu’à début octobre. Si l’essai s’avère concluant, les glissières provisoires seraient ensuite remplacées par un dispositif fixe, qui pourra être généralisé à l'ensemble du secteur, mais cela dépendra aussi de la décision prise par l'agglomération sur la mise à 2 fois 2 voies de cette portion de la Nationale 57.