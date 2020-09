Des travaux SNCF vont impacter les grandes lignes de la région Centre-Val de Loire cet automne

La SNCF relance ses chantiers de maintenance et de modernisation des lignes en région Centre-Val de Loire. Les grandes lignes Paris-Orléans, Orléans-Tours et Paris-Nevers seront impactées en septembre-octobre, tout comme de plus petites lignes.

La SNCF annonce la reprise des chantiers en ce début septembre, pour des travaux de maintenance et de modernisation d'installations ferroviaires en région Centre-Val de Loire. Les grandes lignes Paris-Orléans, Orléans-Tours, Paris-Nevers, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse seront impactées. Ces travaux se dérouleront en milieu de journée ou le week-end précise la SNCF, pour réduire l'impact sur les liaisons du quotidien. Elle prévient déjà que le week-end du 10 et 11 octobre sera très perturbé, avec "de très nombreuses opérations de maintenance lourdes" sur les secteurs d’Orléans, Vierzon et Saint-Pierre-des-Corps. Les lignes de l’est de la région Centre-Val de Loire seront les plus impactées.

Un calendrier avec les lignes impactées au jour le jour édité par la SNCF

Paris-Orléans

La SNCF poursuit son programme pluriannuel de modernisation de la ligne "POLT", Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Les travaux se concentrent entre Boisseaux et Cercottes au nord d’Orléans. La circulation est interrompue du lundi au vendredi de 10h à 16h. Les liaisons Paris-Orléans, Paris-Les Aubrais-Tours, Paris-Les Aubrais-Bourges, ainsi que sur la ligne Paris-Châteauroux-Limoges-Toulouse sont impactées. Des autocars sont proposés entre Les Aubrais et Paris.

Orléans-Tours

Des travaux visent à renouveler les voies et du ballast sur la section Blois-Chambord-Orléans. La circulation des trains est légèrement adaptée en semaine et interrompue du samedi 14h au dimanche 16h jusqu’au 25 octobre entre Blois-Chambord et Orléans. Les lignes Paris-Les Aubrais-Tours, Orléans-Blois-Chambord-Tours et Orléans-Tours-Nantes seront perturbées.

Paris-Nevers

Aménagement d'un passage souterrain en gare de Briare, dans le Loiret. La circulation est totalement interrompue durant cinq week-ends de septembre et octobre. Ce passage souterrain sera mis en service au printemps 2021. Les liaisons Paris-Nevers et Paris-Clermont-Ferrand seront impactées. Des autocars sont proposés entre Montargis et Nevers.

Autres lignes

D'autres travaux moins importants sont programmés par la SNCF, la plupart concernant des lignes au départ de Tours. Là aussi, des trains pourront être ponctuellement annulés ou retardés.

Tours-Saumur-Angers (maintenance des installations) en septembre et octobre

Tours-Châteaudun-Paris (aménagement d’un aiguillage en gare de Voves) en septembre et novembre

Tours-Loches (maintenance de la voie) en septembre

Tours-Vierzon et Orléans-Vierzon (maintenance de la voie) en octobre

Tours-Chinon, Tours-Poitiers et Chartres-Voves (maintenance) en novembre