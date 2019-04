Des travaux sur l'A10 dans la traversée de Tours en septembre et octobre 2019

Tours, France

Vinci Autoroutes engage le 3 septembre et jusqu'au 21 octobre un vaste programme d’entretien de l’autoroute A10 qui va s'étaler jusque 2025. Il s'agit de travaux d'entretien des ouvrages d'art et de rénovation des chaussées sur les 6 km de la traversée de Tours. Il s'agit des 6 km entre l'échangeur Vouvray/Sainte-Radegonde au nord et celui de Saint-Avertin au sud. Les travaux vont consister notamment à refaire les étanchéités du viaduc de la Loire et de 7 autres ponts, notamment le viaduc du Cher. Il s'agit de refaire l'étanchéité et les joints des ouvrages d'art. On travaille au dessus et en dessous des ponts explique Cécile Pinard de Vinci autoroutes.

L'entrée sur l'A10 depuis Tours-Centre, en direction de Paris sera neutralisée pendant près de 2 mois

La première phase de travaux aura donc lieu du 3 septembre au 21 octobre et concernera uniquement la partie entre Tours et Sainte-Radegonde, soit 3 km dans le sens Bordeaux-Paris. Pendant ces 6 semaines, la bretelle d'accès en direction de Paris depuis Heurteloup et Pompidou sera fermée à la circulation, les autres resteront ouvertes. Durant le chantier 2 voies de circulation sur 3 seront maintenues dans chaque sens sur l'A10. Si vous allez en direction de Paris, vous devrez prendre l'Autoroute à Saint-Avertin. Il y aura 5 grandes phases pour ce chantier jusqu'en 2025. En 2019 et 2020, les travaux seront similaires. En revanche en 2021, et pour limiter l'impact sur la circulation, les travaux s'effectueront de nuit.

Par ailleurs, et pour connaître le trafic en temps réel, une application sera mise en place ainsi qu'un espace web dédié.