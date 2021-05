Des travaux sur l'A330 à partir du vendredi 14 mai

Une déviation sera mise en place via l’échangeur de Flavigny – Richardménil et la RD570

Du vendredi 14 mai 2021 à 9h00 au dimanche 16 mai 2021 à 22h, la direction interdépartementale des Routes de l'Est va procéder à des travaux de réfection de l’ouvrage d’art sur la Moselle. Dans un communiqué, la DIR Est précise que ces travaux se dérouleront à hauteur de Flavigny sur Moselle (54), au niveau de l’échangeur Flavigny Richardménil sur la RN57 et l’A330.

Le chantier entraînera la fermeture de l'A330 entre Nancy et Epinal. Une déviation sera mise en place via l’échangeur de Flavigny – Richardménil et la RD570. La direction interdépartementale des Routes de l'Est recommande aux automobilistes de rouler prudemment sur la déviation.