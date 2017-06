Des travaux sur l'échangeur A2-A23 vont rendre la circulation difficile ce week-end

La circulation sera délicate ce week-end sur l'échangeur des autoroutes A2 et A23 à Valenciennes à cause de la réfection de la chaussée. Les travaux commencent vendredi soir pour s'achever lundi matin à 6 heures.

La circulation s'annonce délicate ce week-end sur l'échangeur des autoroutes A2 et A23. Des travaux de rénovation de la chaussée ont lieu dans le sens Paris-Bruxelles entre les sorties n°20 (La Sentinelle) et n°21 (Valenciennes centre). Le chantier débute ce vendredi soir à 22h et prend fin lundi matin à 6h.

Sur l'autoroute A2, la circulation se fera sur une voie seulement dans les deux sens de circulation sur environ 2 kilomètres. Dans le sens Paris-Bruxelles, les deux sorties seront fermées.

Pour la sortie La Sentinelle, une déviation vous fera sortir à l’échangeur 18, celui de Denain pour ensuite reprendre l’A2. Pour Valenciennes centre, il faudra prendre la sortie n°23 Saint Saulve/Bruay.

Et puis le viaduc de Trith-Saint-Léger qui permet de relier l’A23 à l’A2 sera fermé pendant les travaux, sauf ce samedi, afin de permettre aux automobilistes d’accéder aux centres commerciaux. Mais la vitesse sera limitée à 50km/h sur la zone de chantier pour des raisons de sécurité. Attention aux radars. Des contrôles sont prévus.

Le viaduc sera ouvert samedi mais la circulation se fera sur une voie dans chaque sens et la vitesse sera limitée à 50km/h - © DIR Nord

Par contre, ce vendredi soir et dimanche, vous devrez sortir de l’A2 à l’échangeur de Denain, traverser la ville mais aussi Haveluy et Wallers avant de reprendre l’A23 au niveau d’Hasnon.

La déviation vous fait sortir de l’A2 à l’échangeur n°18 (Denain centre) pour rejoindre l’A23 au niveau de l’échangeur n°4 (Hasnon/Wallers) - © DIR Nord

D’autres gros travaux sont prévus mi-juillet sur l’autoroute A2. Cette fois ce sera autour du viaduc de Rouvignies.