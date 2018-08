La Creuse, France

Les contresens sur la RN145 sont trop nombreux dans la Creuse. Une dizaine depuis le début de l'année selon la Prévention routière. L'année dernière ils avaient été à l'origine de deux accidents mortels. La plupart du temps, il s'agit de personnes âgées désorientées qui prennent à l'envers une bretelle de sortie. Pour limiter ces contresens, la DIRCO - direction interdépartementale des Routes Centre Ouest - a lancé ce lundi deux semaines de travaux.

3 bretelles vont être modifiées : cette semaine, la sortie de Dun-le-Palestel (dans le sens Guéret - La Souterraine) et une sortie de la Souterraine (dans le sens La Souterraine - Guéret) vont être fermées jusqu'à vendredi. Leur largeur va être réduite pour rendre leur accès dans le mauvais sens plus difficile, et les 4 panneaux sens interdit seront réimplantés pour être plus visibles. Même chose pour la sortie de Saint Vaury (dans le sens Guéret - La Souterraine) pour la semaine prochaine.

Des capteurs sous la chaussée en 2019 ?

Ces travaux vont coûter 200 000 euros à la DIRCO. L'année prochaine, une installation devrait encore renforcer la lutte contre les contresens : des capteurs devraient être installés sous la chaussée d'une bretelle de la RN145. Des capteurs qui peuvent repérer le passage d'une voiture en contresens et déclencher des panneaux lumineux et/ou prévenir directement la gendarmerie.