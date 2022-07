Des travaux sur la rocade nord de Niort à partir de ce lundi 18 juillet

Des travaux de rénovation de la chaussée démarrent ce lundi 18 juillet boulevard de l'Europe et boulevard de l'Atlantique. Des déviations sont mises en place.

Le boulevard de l'Europe et le boulevard de l'Atlantique sont concernés par les travaux.

Trois chantiers de rénovation de la chaussée sont prévus cet été par le Département des Deux-Sèvres sur la rocade de Niort. Les travaux démarrent ce lundi 18 juillet.

Premier chantier, boulevard de l'Europe sur une section comprise entre l'échangeur de la route de Parthenay et l'avenue de Paris (sens La Rochelle > Poitiers). Les premiers travaux réalisés à proximité de l'échangeur de l'avenue de Paris sont programmés au cours des nuits du 18 au 22 juillet 2022 entre 20 h et 6 h. La circulation du sens La Rochelle > Poitiers sera déviée par le contournement sud. Le trafic de l'avenue de Paris sera réorienté vers la rue de Souché et le contournement sud.

Des travaux sont également programmés en journée sur la section entre la route de Parthenay et l'avenue de Paris entre le 19 et le 27 juillet 2022. Pendant cette période, la circulation du sens La Rochelle > Poitiers sera basculée sur la voie rapide du sens opposé. Les usagers souhaitant prendre la direction de Poitiers au niveau de la route de Parthenay seront déviés par l'échangeur avenue de Nantes/route de Coulonges pour reprendre le boulevard dans l'autre sens.

Aussi des travaux sur le giratoire des combattants d'Indochine et le boulevard de l'Atlantique

Deuxième chantier, giratoire des combattants d'Indochine situé sur l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (direction Nantes/Coulonges) et permettant d’accéder au boulevard de l'Europe en direction de Poitiers. Les travaux seront réalisés dans la nuit du 18 au 19 juillet 2022 entre 20 h et 6 h. La déviation est organisée depuis le centre-ville de Niort par la rue de Ribray et le boulevard de l’Atlantique pour les deux sens de circulation.

Enfin, troisième chantier boulevard de l'Atlantique. Il concerne la bretelle d’accès au boulevard depuis le giratoire avenue de Nantes/route de Coulonges en direction de La Rochelle. Les travaux seront réalisés le vendredi 22 juillet 2022. La circulation de la direction La Rochelle sera déviée par l'échangeur de la route de Parthenay via le giratoire des combattants d'Indochine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Département des Deux-Sèvres rappelle les conseils de prudence :