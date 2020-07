Des travaux sur la Tangentielle autour d'Orléans : gare aux bouchons

Le Conseil départemental du Loiret réalise des travaux de réfection de chaussée sur la Tangentielle, entre la sortie Orléans-centre et celle de l'avenue Marcelin Berthelot à Fleury-les-Aubrais. Sur cette portion de 2,6 kilomètres la vitesse est limitée à 70 kms/h et cela va durer jusqu'au 21 août.

Attention aux bouchons actuellement sur la Tangentielle ! Le Conseil départemental du Loiret a débuté, ce lundi, des travaux de réfection de la chaussée entre l'échangeur de la Fosse Bénate (sortie Orléans-centre, avenue des Droits de l'homme) et l'échangeur de Chêne Maillard (au niveau de l'avenue Marcelin Berthelot à Fleury-les-Aubrais). Ils vont durer cinq semaines.

Vitesse réduite sur une portion de 2,6 kms

Les automobilistes ne peuvent rouler que sur une seule voie dans les deux sens de circulation. La vitesse est limitée à 70 kms/h et cela créé des bouchons aux heures de pointe sur cet axe d'entrée principal dans la Métropole orléanaise. "Mais il est difficile de faire autrement" reconnait Sandrine Eugène, directrice des infrastructures au Conseil départemental du Loiret.

Réfection de la chaussée avec la pose d'un "enrobé phonique" - Photo C.Départemental

"Les travaux sur la Tangentielle, nous les faisons généralement entre mi-juillet et mi-août, dans le cas présent ils sont prévus jusqu'au 21 août, nos équipes travaillent jour et nuit pour tenir les délais. C'est toujours une gêne pour l'usager c'est certain mais cela reste la période où nous avons le moins de trafic". A cet endroit de la Tangentielle entre Orléans et Fleury-les-Aubrais, il passe en moyenne sur l'année, 56.000 véhicules par jour, contre 48.000 en plein été.

Des travaux de plus d'1 million d'euros

Ce sont de gros travaux d'entretien explique Sandrine Eugène. "Nous renouvelons l'ensemble du revêtement et nous refaisons tous les joints de chaussée qui se trouvent à proximité des ouvrages d'art (il y a trois ponts sur cette portion)".

Pour cette opération, le Département du Loiret a également voulu prendre en compte le cadre de vie des riverains ajoute la directrice des infrastructures, "nous posons un enrobé avec des propriétés acoustiques qui vont permettre de diminuer fortement les nuisances sonores liées aux roulements de véhicules". C'est la première fois qu'il est installé sur la RD 2060 mais il l'a déjà été au sud de la Loire, au niveau d'Olivet sur la RD 2020.

Les travaux effectués sur cette partie de la Tangentielle entre Orléans et Fleury-les-Aubrais sont estimés à 1 million 350 mille d'euros TTC. Et ces travaux qui concernent quatre voies de circulation sur un peu plus de 2 kilomètres, vont durer jusqu'au 21 août prochain.