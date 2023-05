Des travaux sur le pont-rail de Manom, aucun train entre Thionville et Bettembourg pour ce long week-end

Aucun train ne circulera entre Thionville et Bettembourg pour ce long week-end de la Pentecôte.

Un week-end de grands travaux sur les voies ferroviaires de Moselle. À partir de 7 heures, samedi 27 mai, et jusqu'à mardi matin, plus aucun train ne circulera entre Thionville et Bettembourg. Les équipes de SNCF Réseau vont remplacer les tabliers métalliques du pont-rail de Manom, entre les gares de Thionville et d'Hettange-Grande. Des bus de substitution sont mis en place. Ces travaux s'inscrivent dans un vaste chantier régional, avec 616 millions d'euros investis dans le Grand Est pour moderniser les infrastructures.

À Manom, les travaux ont commencé depuis le 23 janvier mais les manoeuvres les plus compliquées ont été concentrées sur ce week-end de la Pentecôte. Une opération qualifiée de "coup de poing" par la SNCF. Pendant 70 heures, les équipes de SNCF Réseau et des entreprises partenaires vont se relayer, quasiment non stop. Elles commenceront ce samedi par enlever les tabliers actuels, qui datent des années 1960. Tout le ballast va être évacué.

Ces vieux tabliers seront remplacés, dimanche, par de tous nouveaux socles métalliques, longs de 18 mètres et fabriqués sur place pour éviter d'avoir à les transporter. D'ailleurs, une grue spéciale pour porter des charges très lourdes restera positionnée près du pont pendant tout le week-end de la Pentecôte. Le coût du chantier s'élève à 2,1 millions d'euros, entièrement financés par SNCF Réseau. Les travaux se poursuivront jusqu'au 31 août.

Un nouveau morceau de pont à Thionville

C'est le moment qu'a choisi le Smitu, le syndicat mixte des transports urbains à Thionville et dans la vallée de la Fensch pour lui aussi engager de gros travaux, et ainsi profiter de l'arrêt du trafic jusqu'au Luxembourg. Ce samedi soir, à partir de 22 heures, un tournant du nouveau pont réservé aux futurs bus à haut niveaux de service Citézen sera installé juste au-dessus des voies SNCF. Ce chantier n'entrainera pas plus de perturbations que celles liées aux travaux du pont de Manom.

Toutes les informations sur la reprise du trafic entre Thionville et le Luxembourg, et sur les bus de substitution mis en place, sont à retrouver sur le site TER Grand Est et sur l'application SNCF Connect.