Des travaux sur les routes de la métropole de Tours durant l'été

La métropole de Tours a annoncé plusieurs travaux sur les routes de Touraine cet été, du 11 juillet au 1er septembre prochain. Ils se concentreront sur le boulevard périphérique de Tours, l'avenue Grand-Sud de Chambray-lès-Tours et la route départementale 751 entre Azay-le-Rideau et Ballan-Miré. Des déviations seront mises en place.

Des travaux sur le boulevard périphérique de Tours...

Les premiers travaux se tiendront du lundi 11 juillet au mercredi 13 juillet la nuit entre 20 heures et 6 heures. La circulation sera réduite à une seule voie entre les Portes de Tours et de La Riche, dans les deux sens entre Saint-Cyr-sur-Loire et Chambray-lès-Tours.

Du lundi 18 juillet au vendredi 29 juillet, les travaux se poursuivront uniquement dans le sens Chambray-lès-Tours vers Saint-Cyr-sur-Loire. Les véhicules en provenance de Saint-Cyr-sur-Loire seront basculés sur la voie opposée, réduisant là-aussi la circulation à une voie dans les deux sens. Les détails sur l'accès au boulevard sont à retrouver sur le site de la métropole.

Du lundi 1er août au vendredi 5 août, les travaux concerneront la voie dans l'autre sens, Saint-Cyr-sur-Loire vers Chambray-lès-Tours. Les véhicules seront là aussi basculés sur les voies opposées et la circulation sera réduite à une voie dans les deux sens.

...et sur l'avenue Grand-Sud de Chambray et la RD 751

Du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet, les travaux seront menés sur l’avenue du Grand-Sud à Chambray-lès-Tours entre le carrefour du Télégraphe et le carrefour Auchan. Durant cette période, la circulation sera adaptée et basculée sur les voies opposées.

Du lundi 29 août au jeudi 1er septembre, la circulation sera interdite sur la RD751 dans le sens Tours vers Azay-le Rideau entre la porte d’Azay-le-Rideau et la sortie de Ballan-Miré. Les bretelles d’accès à la RD751 depuis le périphérique seront également fermées dans les deux sens.