Des travaux suscitent la colère à Vandoeuvre-lès-Nancy

Les travaux étaient très attendus, et pourtant la contruction d'un mur anti-bruit près de l'A330 suscite la colère à Vandeouvre-lès-Nancy. Le chantier engagé par les services de l'Etat a commencé ce lundi 14 juin et durera plusieurs mois. Différentes portions de la route de Mirecourt seront coupées, au fur et à mesure de l'avancée des travaux.

Il est quand même dommage qu'alors que ça fait 20 ans qu'ils sont demandés, qu'ils se fassent peut-être au pire moment - David Quilleré, directeur de cabinet à la mairie de Vandoeuvre-lès-Nancy

Mais habitants et élus locaux regrettent d'avoir été prévenus au dernier moment. "On est quand même normalement tenus informés du calendrier quand il y a des travaux et à plus forte raison quand ils sont susceptibles de générer des nuisances auprès des riverains. Si on ne renie rien de notre souhait que les travaux soient réalisés au plus vite, il est quand même dommage qu'alors que ça fait 20 ans qu'ils sont demandés, qu'ils se fassent peut-être au pire moment", regrette David Quilleré est directeur de cabinet à la mairie de Vandoeuvre avant de conclure "ça aurait été mieux pour tout le monde que ces travaux soient réalisés il y a quelques mois".

J'ai complètement craqué parce qu'après sept mois de fermeture administrative, je trouve ça incompréhensible - Sophie Rapicault, restauratrice à Vandoeuvre-lès-Nancy

Sophie Rapicault, co-gérante du restaurant le Brichambeau, à Vandoeuvre-lès-Nancy partage cet avis. Elle a été prévenue vendredi dernier, soit deux jours avant le début des travaux. "Une personne vient au restaurant avec un flyer, je regarde, il me dit la 'route va être barrée', je lui demande quand, il me répond 'lundi'. Là, je suis tombée des nues". Car la route est coupée devant son établissement. "J'ai complètement craqué parce qu'après sept mois de fermeture administrative, je trouve ça incompréhensible. Ils auraient pu commencer le chantier en octobre, il y avait moins de circulation. Ils nous coupent l'accès au restaurant. Puis, d'autres commerces sont impactés. C'est vraiment le coup de grâce !" déclare-t-elle en colère.