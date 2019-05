Les travaux vont s’échelonner jusqu'à novembre boulevard Victor Hugo à Nice

Avec la fin des travaux prochainement de la ligne du tramway ouest-est, les travaux de requalification du boulevard Victor Hugo ont commencé et vont durer jusqu'à fin novembre. Avec pour objectif de gagner des places de parking et de diminuer le nombre de voies pour les voitures.

Nice, France

C'est un boulevard qui n'en finit plus d'être en travaux mais qui commence à en voir le bout. Le boulevard Victor Hugo de Nice entre dans une phase dite de "requalification". C'est-à-dire que, jusqu'à fin novembre, les trottoirs seront rénovés et l'organisation du boulevard entièrement repensée. Une réorganisation qui permettra de gagner 30 places de stationnement supplémentaires, qui élargira aussi les trottoirs sud. En revanche il ne restera plus qu'une voie de circulation pour les voitures, comme le montre le visuel ci-dessous.

Une voie cyclable de 800 mètres va également voir le jour. Les aires de livraison et celles destinées aux hôtels seront également repensées au cours du mois de mai, en lien avec les professionnels concernés.

Les travaux sont répartis en deux phases, la première de mai à juin, la seconde de septembre à novembre - Métropole Nice Côte d'Azur