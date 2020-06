Des tronçons de route pourraient passer à 90km/h la semaine prochaine en Haute-Loire

Ces 110 km de routes n'ont pas été choisis au hasard. Tout d'abord ils font partie des 700 km du réseau jugé structurant dans le département de Haute-Loire. Et puis, ces sections de départementales ont été refaites récemment : le revêtement, les glissières, les accotements.... tout a été rénové. Enfin, le Département a étudié l'accidentologie de ces secteurs. Une vitesse à 90 n'a pas été jugée dangereuse sur ces tronçons. Et par sécurité, à certains endroits, 4 km au total, la vitesse maximale a même été abaissée à 70 km/h.

Ces sections à 90 km/h sont réparties sur l'ensemble du département : entre Yssingeaux et Montfaucon-en-Velay entre Saint-Paulien et la Chaise-Cieu ou encore entre Loudes et la nationale 88 à hauteur de Solignac.

Le Président du Département doit encore signer et publier les arrêtés. Les nouveaux panneaux de signalisation (une centaine) pourraient être installés la semaine prochaine.

La Haute-Loire compte en tout 3.000 km de routes départementales. De nouveaux tronçons de route pourraient passer à leur tour à 90 km/h à l'automne prochain.