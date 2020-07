Des trottinettes électriques en libre-service à Avoriaz

Vous pouvez désormais vous déplacer en trottinettes électriques à Avoriaz. La station haut-savoyarde exclusivement sans voiture en met, dès ce samedi 4 juillet, une quinzaine en libre-service. Ce service est mis en place en collaboration avec la célèbre plateforme de covoiturage BlaBlacar.

Un prix exponentiel pour inciter au partage

Pou les utiliser il faut vous rendre dans les zones dédiées dans la station et scanner un QR code via l'application smartphone Blabla Ride. La première inscription est à 1 euro, ensuite le prix varie selon le temps d'utilisation. Les dix premières minutes la location est dix centimes la minute. "Ensuite le prix est exponentiel" explique Michaël Ruysschaert, directeur de l'office de tourisme d'Avoriaz. "Il passe à 25 centimes la minute puis 50... Le but est d'inciter au partage et que cela soit participatif. Il faut la reposer dans les zones dédiées pour que quelqu'un d'autre puisse l'utiliser ensuite."

Un test sans oublier "qu'à la montagne, on marche"

Il s'agit pour l'instant d'une expérimentation, c'est pour cela que seulement une quinzaine de trottinettes seront mises à disposition des usagers. L'objectif est également d'éviter le "bazar" qu'il y a pu y avoir dans d'autres villes. Michael Ruysschaert insiste, lui, sur le fait "qu'avant tout à la montagne, on marche. Parfois vous pouvez avoir besoin de vous déplacer un peu plus plus vite ou de transporter quelque chose plus facilement mais l'idée n'est pas de remplir la station de trottinettes et dire que c'est la nouvelle mobilité".

Si on ne se réinvente pas, on n'existera plus dans dix ou vingt ans" - Michaël Ruysschaert, directeur de l'office de tourisme d'Avoriaz

Cependant, le directeur de l'office de tourisme d'Avoriaz estime que "les gens ne pardonnent plus un certain nombre d'actions. Si on ne se réinvente pas, on n'existera plus dans dix ou vingt ans." D'où l'importance de ce test "_pour voir les comportements des clients_, se rendre compte de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas."