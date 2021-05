Des trottinettes électriques en libre-service à Châlons-en-Champagne

150 trottinettes électriques ont été déployées ce lundi dans la ville de Châlons-en-Champagne, par la société Bird, déjà présente dans 12 villes de France. A Châlons l'expérimentation va durer 1 an.

L’outil indispensable pour utiliser ces trottinettes électriques, c'est son smartphone et l'application Bird. Cela permet d'abord de localiser les trottinettes disponibles, mais aussi de les dévérouiller grâce à un QR code présent sur le guidon de chaque engin. "Sur l'appli vous avez la carte de la ville avec la zone dans laquelle vous pouvez rouler", explique Nicolas Badey, responsable communication de la société Bird, "Si vous sortez de la zone autorisée la trottinette va s'arrêter toute seule".

C'est aussi via cette application vous paierez l'utilisation de la trottinette : 1 euro le dévérouillage puis 25 centimes la minute. Il existe également des abonnements au jour ou au mois. "Pour 39 euros par mois par exemple vous pourrez en utiliser autant que vous voudrez", précise Nicolas Badey, mais pas plus de 30 minutes par trajet : "Pour une ville de la taille de Châlons-en-Champagne on s'est dit que c'était suffisant".

Pour utiliser une trottinette Bird, il faut utiliser l'application sur un smartphone © Radio France - Aurélie Jacquand

C’est la société Bird, déjà présente dans 12 villes comme Marseille, Bordeaux, Orange ou encore Vitrolles, qui a sollicité la ville de Châlons-en-Champagne pour implanter ses trottinettes. Une solution que la mairie a trouvé plus pratique que des vélos parce qu’elles sont sans borne d’attache, ce qui ne veut pas dire que l’on peut les laisser n’importe où ! il existe 50 zones de stationnement à respecter : "Un utilisateur ne peut pas déposer sa trottinette ailleurs que dans l'une de ces zones, sinon il continuera de payer, payer, payer...", explique le chargé de communication de Bird.

L'expérimentation doit durer 1 an à Châlons-en-Champagne. Une année qui permettra notamment d'ajuster le nombre de trottinettes disponibles, mais aussi les zones de stationnement.